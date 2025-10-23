сегодня в 21:01

На улице 9 Мая в Химках укладывают верхний слой асфальта

В Химках продолжается капитальный ремонт дороги на улице 9 Мая. Специалисты уже полностью удалили изношенное покрытие проезжей части, установили бортовой камень, заменили люки и дождеприемники. Сейчас проводят работы по укладке верхнего слоя асфальта, сообщает пресс-служба администрации округа.

Также ведут работы по благоустройству пешеходных дорожек. Сначала выровняли покрытия щебнем, а после приступили к укладке асфальта.

На финальном этапе ремонта специалисты установят новые дорожные знаки и нанесут разметку.

Общая протяженность работ — более 3 км. Границы ремонта проходят от участка 55.888780, 37.430144 до участка 55.910492, 37.405317.

Работы также проводят на улице Центральная в микрорайоне Подрезково, Молодежная — в Новых Химках, а также в квартале Терехово-Ивакино. Все работы планируют завершить до конца года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.