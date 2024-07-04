На участке трассы М-4 «Дон» в Подмосковье завершен ремонт покрытия

На участке с 94 по 103 км М-4 «Дон» в Ступине закончились работы по восстановлению дорожного покрытия, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на Госкомпанию «Автодор».

Специалисты выполнили работы по замене верхнего и нижнего слоев асфальтобетонного покрытия и нанесению горизонтальной дорожной разметки по основному ходу движения, а также на полосах разгона, примыканиях и съездах.

Движение на данном участке восстановлено в полном объеме.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.