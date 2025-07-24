На участке реконструкции трассы М-3 уложили порядка 2,5 млн кв м асфальтобетона

На федеральной трассе М-3 «Украина» продолжается реализация масштабного инфраструктурного проекта по реконструкции участка с 65 по 124 км от деревни Бекасово Наро-Фоминского округа до города Малоярославец в Калужской области, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В реализации проекта по реконструкции в настоящее время задействовано свыше 1 тыс. человек и более 300 единиц спецтехники.

Работы по реконструкции ведутся в два этапа и распределены по территориям двух регионов. Готовность первого участка с 65 по 86 км в границах Московской области составляет 65%. Здесь завершаются работы по устройству земляного полотна, дорожная одежда выполнена на 68%, уложено 353 тыс. тонн асфальтобетонных слоев. В настоящее время активно возводятся три транспортные развязки. Также смонтировано 28 км парапетного ограждения из запланированных 39 км. В высокой степени готовности находятся водопропускные трубы. Кроме того, из восьми искусственных сооружений пять находятся на завершающей стадии строительства.

На втором этапе с 86 по 124 км на территории Калужской области выполнено 25% строительно-монтажных работ от запланированного объема. Здесь отсыпано около 1,19 млн кубометров земляного полотна, устроено 200 тыс. тонн асфальтобетонных слоев. Специалисты приступили к устройству армогрунтовых насыпей, которые проходят через весь г. Балабаново и частично через г. Обнинск, а также строительству армогрунтовых подпорных стен с путепроводами для разъезда местных жителей. На этом участке предусмотрено возведение 25 искусственных сооружений, на 23 из которых сейчас ведутся работы. В их числе 15 путепроводов, одна эстакада, три моста и шесть надземных пешеходных переходов. Примечательно, что пролетные строения этих переходов выполняются из дерево-композитных материалов, что делает их экологичными.

В целом на объекте уже уложено порядка 2,5 млн кв. м асфальтобетона, что составляет около 553 тыс. тонн. На участке с 65 по 102 км будет устроено по три полосы в каждом направлении. На отрезке с 102 по 124 км предусмотрено устройство по две полосы в каждом направлении. Также на участках прохождения трассы в населенных пунктах появятся второстепенные проезды, обеспечивающие движение для разъезда местных жителей.

По итогам выполненных работ движение по реконструированному участку станет скоростным и беспрепятственным благодаря отсутствию светофоров, наличию надземных пешеходных переходов и транспортных развязок. Это позволит значительно повысить безопасность движения, сократить время в пути и разгрузить Наро-Фоминск, Обнинск и Балабаново от транзитного транспорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог. Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.

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