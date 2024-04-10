На участке южного направления МСД началась надвижка балок пролетного строения через Варшавское шоссе

Надвижка балок пролетного строения через Варшавское шоссе началась в рамках реализации проекта 10-го участка южного направления Московского скоростного диаметра (МСД). Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«На объекте выполняется сложный монтаж методом надвижки балок пролетного строения эстакады через Варшавское шоссе и Курское направление Московской железной дороги, а также выполнен монтаж пролета надземного пешеходного перехода через МКАД на 32 км», – рассказал Загрутдинов.

Он отметил, что всего проект предусматривает ввод в эксплуатацию более 12 км, 4 эстакад и 2 тоннелей по основному ходу магистрали под МКАД и Симферопольским шоссе, 3 пешеходных переходов и моста через реку Битцу.

«Общая строительная готовность всего объекта составляет 50%. Сроки реализации по контракту – IV квартал 2024 года», – уточнил Загрутдинов.

По его словам, по окончании строительства за пределами МКАД сформируется МСД, соединившись сразу с 3 крупными транспортными артериями: автодорогой «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе», Варшавским шоссе и федеральной трассой М-2 «Крым».