сегодня в 13:16

На ЦКАД в Московской области открылась новая интерактивная АЗС

На 226 км ЦКАД справа, в сторону Варшавского шоссе, в деревне Львово открылась новая АЗС интерактивного формата с кафе и магазином. Об этом сообщила пресс-служба сети «Газпромнефть».

В экстерьер и интерьер станции встроены медиаэкраны, использующиеся для трансляции полезной информации и коммуникации с клиентами.

На новой АЗС одновременно могут заправляться 12 автомобилей. Доступны бензины АИ-92 и АИ-95, высокотехнологичные G-Drive 95 и G-Drive 100, а также дизельное топливо.

На заправочной станции работает система постоплаты, позволяющая клиентам сначала заправить автомобили, а после этого оплатить топливо банковской картой, наличными или QR-кодом. Для быстрой оплаты покупок на АЗС действуют 5 касс самообслуживания.

В фирменном кафе можно приобрести кофе и перекусить сэндвичами, бургерами, хот-догами, свежей выпечкой и другими блюдами. Также на заправочной станции работает магазин, в котором представлено около 2 тыс. наименований товаров.

Для автопутешественников доступны бесплатные Wi-Fi, возможность помыть номерные знаки, фары и стекла автомобиля, а также пункт подкачки шин.