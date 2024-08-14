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На ЦКАД в августе закроют ряд съездов для проведения дорожных работ

Для проведения дорожных работ на развязке ЦКАД с М-4 «Дон» и А-107 в августе будет закрыт ряд съездов, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

С 20:00 13 августа до 19:00 17 августа будет закрыт съезд на М-4 в сторону Москвы.

С 20:00 17 августа до 19:00 31 августа будет закрыт съезд на М-4 «Дон» в сторону области.

С 7:00 20 августа до 1:00 31 августа будет закрыт въезд на ЦКАД с А-107.

Водителей просят быть внимательными, заранее планировать маршрут с учетом изменений в движении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.