На «ЦИПР» представили новый отечественный пикап

В рамках конференции «ЦИПР-2025», проходящей в Нижнем Новгороде, состоялась презентация пикапа ST9 отечественной сборки, сообщает ИА «Время Н» .

Сборка полноприводного автомобиля будет налажена на заводе в Ульяновске производителем Sollers.

Пикап получит оцинкованный кузов, расширенный грузовой отсек и комплекс современных систем безопасности.

Автомобиль оснащен бензиновым двигателем мощностью 224 л. с., но в перспективе рассматривается также выпуск дизельного двигателя.

На данный момент пикап предлагается в двух комплектациях: базовой и премиальной.