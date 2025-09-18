На центральной улице Королева приступили к ремонту дороги

В Королеве продолжается капитальный ремонт муниципальных дорог. Работы уже завершены на трех участках: на улице Лесной в микрорайоне Юбилейный, а также на улицах Строителей и Октябрьской, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В данный момент активные работы ведутся на проспекте Королева, протяженность которого составляет 1,5 км. Специалисты завершают фрезеровку старого асфальтового покрытия и в ближайшие дни начнут укладку нового. В рамках ремонта предусмотрена и замена бордюрного камня. Для нового асфальта будут использоваться асфальтобетонные смеси, произведенные из отечественных материалов для дорожного строительства.

Планируется, что работы на проспекте будут завершены до конца сентября.

Стоит отметить, что дорога была построена в 1975 году и в этом году отмечает свой 50-летний юбилей. Проспект назван в честь академика С. П. Королева.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.