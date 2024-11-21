На тротуаре улицы Попова в Люберцах оборудовали островки безопасности

У магазина на улице Попова в городском округе Люберцы для пешеходов на тротуаре обустроили островки безопасности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в районе дома № 4А на улице Попова (около магазина «Магнит») провели работы по обустройству островка безопасности.

Проведенные мероприятия позволят повысить безопасность пешеходов при переходе проезжей части автомобильной дороги.

Работы по обустройству островка безопасности запланированы еще по двум адресам: Люберцы, улица 3-е Почтовое отделение, дом № 98; Люберцы, улица Инициативная, дом № 38.

По обращениям люберчан в соцсетях, во время встреч в формате выездных администраций и личного приема главы с начала года в городском округе Люберцы создано восемь участков тротуаров общей площадью более 3 тысяч квадратных метров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.