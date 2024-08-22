На Троицкой линии метро запустят инновационные составы серии «Москва-2024»

Самые инновационные поезда серии «Москва-2024» запустят на новой Троицкой линии московского метрополитена. В современных составах есть все необходимое для комфорта пассажиров, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

«Мы продолжаем активно обновлять подвижной состав метро. С 2010 года получили уже более 4,5 тыс. вагонов российского производства и увеличили долю поездов нового поколения почти в 6 раз», — заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, власти столицы планируют, что к 2030 году 95% составов столичной подземки будут современными.

Заммэра добавил, что с момента запуска Троицкой линии пассажиров будут перевозить 9 поездов «Москва-2024». Их количество будет увеличиваться с открытием новых станций. Сначала поезда будут обслуживать электродэпо «Замоскворецкое» БКЛ и «Столбово», а затем у новой линии появится собственное.

Для комфортных поездок пассажиров поезда «Москва-2024» оснащены широкими дверьми, сквозным проходом через весь состав, мощными климатическими системами, улучшенной шумоизоляцией, а также USB и type-C разъемами на поручнях.

Новая Троицкая линия метро будет соединять МЦК с Троицком, проходя через Новомосковский, Троицкий, Юго-Западный и Южный округа Москвы. Длина ветки составит около 43 км.