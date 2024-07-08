На трех перекрестках Подмосковья оптимизировали движение

За неделю специалисты центра безопасности дорожного движения Московской области оптимизировали работу светофорных объектах на трех перекрестках. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В Подольске на светофоре на пересечении проспекта Юных Ленинцев с ул. Быковской изменили пофазный разъезд: сначала — режим для пешеходов, затем — выезд с ул. Быковской и Рязановского шоссе, после — прямой ход по проспекту.

В Щелкове скорректировали режим работы светофора на пересечении улиц Центральной и Соколовского, увеличив время проезда по ул. Центральной с 10:00 до 16:00. А на перекрестке улиц Котовского и Пушкина в дачном поселке Загорянском за счет корректировки режима увеличили время проезда по ул. Пушкина с 10:00 до 17:00.

Работы по оптимизации движения продолжаются, специалисты мониторят участки и при необходимости вносят точечные корректировки, добавили в ведомстве.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.