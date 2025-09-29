На трех перекрестках Подмосковья оптимизировали движение

сегодня в 14:16

На прошлой неделе специалисты центра безопасности дорожного движения Московской области оптимизировали режим работы трех светофоров в Ступине, Чехове и Ленинском округе, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Регулярный мониторинг помогает настраивать новые светофоры и оптимально корректировать режимы работы светофоров — это позволяет оптимизировать движение потоков и повысить пропускную способность прямых участков дорог и перекрестков», — пояснили в ведомстве.

На пересечении улиц Куйбышева и Андропова в Ступине изменили режим работы и сократили время проезда по улице Куйбышева в связи с ремонтными работами.

На 15 секунд увеличили время проезда по улице Заводской в Чехове, скорректировав работу светофора рядом с остановкой «Путепровод».

Также увеличили время выезда со стороны деревни Калиновки на перекресток Каширского и Зеленого шоссе в городском поселении Горки Ленинские Ленинского округа.

Специалисты продолжают мониторинг данных светофоров и при необходимости внесут изменения в их режим работы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.