На трех перекрестках Подмосковья оптимизировали движение
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Специалисты центра безопасности дорожного движения Московской области оптимизировали движение на трех перекрестках в Воскресенске, Жуковском и Чехове, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
На пересечении улиц Горького и Менделеева в г. Воскресенске увеличили время работы пешеходного светофора. На 6 секунд увеличили время левого поворота с ул. Лацкова на ул. Гагарина в г. Жуковском.
А в г. Чехове в утренние и вечерние часы увеличили время выезда с ул. Комсомольской на ул. Гагарина на 5 секунд.
Подмосковные специалисты регулярно ведут мониторинг светофорных объектов и точечно корректируют — так за неделю подкорректировали режим работы пяти светофорных объектов, где уже ранее были внесены изменения.
Работы по оптимизации движения проводятся для улучшения движения и ликвидации пробок — это позволяет на 10-15% повышать пропускную способность участков дорог и перекрестков.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.
«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.