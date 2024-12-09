На трех перекрестках Подмосковья оптимизировали движение

Специалисты центра безопасности дорожного движения Московской области оптимизировали движение на трех перекрестках в Воскресенске, Жуковском и Чехове, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

На пересечении улиц Горького и Менделеева в г. Воскресенске увеличили время работы пешеходного светофора. На 6 секунд увеличили время левого поворота с ул. Лацкова на ул. Гагарина в г. Жуковском.

А в г. Чехове в утренние и вечерние часы увеличили время выезда с ул. Комсомольской на ул. Гагарина на 5 секунд.

Подмосковные специалисты регулярно ведут мониторинг светофорных объектов и точечно корректируют — так за неделю подкорректировали режим работы пяти светофорных объектов, где уже ранее были внесены изменения.

Работы по оптимизации движения проводятся для улучшения движения и ликвидации пробок — это позволяет на 10-15% повышать пропускную способность участков дорог и перекрестков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.