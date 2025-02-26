На трассе М-8 «Холмогоры» продолжают возводить мост через реку Скалбу

В рамках одного из этапов реконструкции Ярославского шоссе с 35 по 47 км в округе Пушкинский продолжается возведение моста через реку Скалбу, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Мост, построенный в 1970-е годы демонтировали, поскольку он не соответствовал нагрузкам и нормативным требованиям. Для обеспечения движения на данном участке федеральной автодороги обустроили два временных сооружения и объездные дороги.

В настоящее время строители устанавливают опоры, приступают к монтажу балок пролетных строений нового моста, протяженность которого составит более 70 м.

Новый инфраструктурный объект позволит обеспечить движение по 4 полосам основного хода в каждую сторону с разделением встречных потоков. Помимо этого, ведутся работы по переносу коммуникаций для расширения самой трассы.

В планах ФКУ «Центравтомагистраль» завершить строительство моста к концу 2025 года, первый этап реконструкции участка Ярославского шоссе с 35 по 47 км продолжится до конца 2027 года.

В ФКУ «Центравтомагистраль» добавили, что реконструкция трассы ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — преемника нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Работы стартовали в марте 2024 года. В ходе реконструкции проезжая часть будет расширена до восьми полос движения по основному ходу и переходно-скоростным полосам для съезда в попутном направлении, что позволит распределить поток автотранспорта и минимизировать возможность образования пробок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.