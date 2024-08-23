На трассе М-8 «Холмогоры» Подмосковья меняют верхний слой покрытия

сегодня в 16:23

На федеральной трассе М-8 «Холмогоры» дорожники ведут замену верхнего слоя покрытия на участках с 62 по 96 км в районе Сергиево-Посадского округа по направлению в Москву. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».

Дорожники фрезеруют изношенное покрытие, устраняют образовавшиеся дефекты, укладывают новый слой асфальтобетонный смеси с использованием технологии объемно-функционального проектирования для обеспечения прочности и долговечности. Участки общей протяженностью 12 км обновят до конца сентября текущего года.

При подъезде к местам производства работ установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим и указывающие направление движения. ФКУ «Центравтомагистраль» просит водителей с пониманием отнестись к снижению пропускной способности на ремонтируемом участке трассы и заранее планировать маршруты с учетом увеличения времени в пути.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.