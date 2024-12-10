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На трассе М-7 «Волга» в Богородском округе временно перекроют движение 25 декабря

25 декабря 2024 года будет закрыто движение автотранспорта на 40-м км федеральной трассы М-7 «Волга» в Богородском округе на время проведения монтажных работ, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».

Движение закроют в период с 1:00 до 4:00 продолжительностью не более 25 минут.

Объезд возможен через р. п. Монино, с. Балабаново и р. п. Обухово по Новинскому и Монинскому шоссе.

Водителям нужно быть внимательными и планировать маршрут заранее. Необходимо скорректировать маршрут в указанное время или ожидать окончания работ на месте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.