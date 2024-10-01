На трассе М-7 «Волга» в Балашихе начнут фиксировать проезд по выделенной полосе

В начале октября комплексы фотовидеофиксации начнут фиксировать нарушение правил проезда по выделенной полосе для общественного транспорта на трассе М-7 «Волга» в Балашихе, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

На данном участке проезд такси и личного транспорта запрещен. Штраф за проезд по выделенке составляет 1 500 рублей.

Выделенная полоса была организована в конце 2023 года по направлению в Москву для оптимизации движения общественного транспорта в час пик. По М-7 ежедневно курсируют 40 автобусных маршрутов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.