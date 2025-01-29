На трассе М-7 в Подмосковье стали реже нарушать правила проезда выделенной полосы

Выделенная полоса на трассе М-7 «Волга» в Балашихе, где работают комплексы фотовидеофиксации, показала свою эффективность, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«Нарушение правил проезда на выделенке начали фиксировать в октябре 2024 года. На участках, оснащенных комплексами фотовидеофиксации, число нарушений за 4 месяца снизилось в 13 раз. Если в октябре было 30,1 тысяч нарушений, то в ноябре уже 10,6 тысячи, а в январе — 2,3 тысячи», — пояснили в ведомстве.

В ведомстве напомнили, что выделенная полоса была организована в конце 2023 года по направлению в Москву для оптимизации движения общественного транспорта в час пик. По М-7 ежедневно курсируют 40 автобусных маршрутов. На данном участке проезд такси и личного транспорта запрещен. Штраф за проезд по выделенке составляет 2 250 рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.