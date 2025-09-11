На трассе М-3 «Украина» в ночь с 11 на 12 сентября изменится схема движения

В ночь с 11 на 12 сентября 2025 года на 79 км и 82 км трассы М-3 «Украина» в Наро-Фоминском городском округе запланирован монтаж пролетных строений надземных пешеходных переходов, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Во время работ с 23:00 до 05:00 движение автомобилей по дороге в сторону Калуги с 73 по 84 км будет временно приостановлено. Движение в сторону Москвы останется без изменений.

Объезд предусмотрен по маршруту: Наро-Фоминск (ул. Московская, ул. Заводская) — Новая Ольховка — Каурцево.

Просим автомобилистов быть внимательными в пути, соблюдать скоростной режим и заранее планировать маршруты поездок.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.