На трассе М-3 «Украина» в ночь на 22 августа временно ограничат движение

В ночь с 21 на 22 августа на 70 км трассы М-3 «Украина» в Наро-Фоминском округе запланирован монтаж пролетного строения надземного пешеходного перехода, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

С 23:00 до 5:00 движение автомобилей по дороге в сторону Калуги с 65 по 71 км будет временно приостановлено. Объезд предусмотрен через Александровку, а также по улицам Московской и Володарского в Наро-Фоминске.

Автомобилистов просят быть внимательными в пути, соблюдать скоростной режим и заранее планировать маршруты поездок.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.