сегодня в 13:35

На трассе М-3 «Украина» в Наро-Фоминске будут организованы перекрытия движения

С 11 по 13 сентября 2024 года для проведения монтажа балок пролетных строений путепровода на участке реконструкции трассы М-3 «Украина» с 71 по 91 км у д. Нефедово Наро-Фоминского округа будут организованы краткосрочные перекрытия движения, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на госкомпанию «Автодор».

Чтобы не создавать серьезных неудобств для автомобилистов, работы, требующие ввода ограничений проезда, будут выполняться только в ночные часы с 00:00 до 4:00.

В это время автомобилистам потребуется выбирать пути объезда: через г. Наро-Фоминск и трассу А-108 или через ЦКАД, Калужское и Варшавское шоссе.

Ознакомиться с альтернативными маршрутами можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.