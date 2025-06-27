На трассе М-3 «Украина» ограничат движение в ночь с 31 июня на 1 июля

В ночь с 30 июня на 1 июля 2025 года на 70 км трассы М-3 «Украина» в Наро-Фоминском городском округе запланирован монтаж пролетного строения надземного пешеходного перехода, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Во время работ движение автомобилей по дороге в сторону Москвы с 65 по 71 км будет временно приостановлено с 23:00 до 05:00.

Объезд предусмотрен по улицам Московской и Володарского в Наро-Фоминске в сторону Александровки.

В ведомстве призвали автомобилистов быть внимательными в пути, соблюдать скоростной режим и заранее планировать маршруты поездок.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.