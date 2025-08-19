На трассе А-108 в Подмосковье обновили верхний слой покрытия

На федеральной трассе А-108 «Московское большое кольцо» в Сергиево-Посадском и Орехово-Зуевском округах отремонтировали верхний слой покрытия, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».

Это два участка автодороги с 95 по 107 и с 187 по 190 км общей протяженностью 15 км. Дорожники уложили новое покрытие по технологии объемно-функционального проектирования, позволяющей сделать асфальтобетон более устойчивым к деформациям и колееобразованию.

Устройство слоев износа позволило устранить дефекты покрытия, восстановить показатели ровности, улучшить качество сцепления колес с проезжей частью.

Выполненные работы позволяют повысить безопасность движения и обеспечить комфортный проезд на одном из основных транзитных направлений Подмосковья, а также внутригородском сообщении Орехово-Зуево, поскольку участок ремонта Московского большого кольца с 187 по 190 км пролегает непосредственно через город.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.