На трассах Подмосковья появились две современные автозаправки

На 66-м и 77-м километрах Центральной кольцевой автодороги (А-113 «ЦКАД») в подмосковных Пушкине и Щелкове были открыты две новые АЗС «Газпромнефть», оснащенные кафе и магазинами. Станции выполнены в современном формате с улучшенными сервисами самообслуживания. Их торговые залы отличаются эргономичностью и продуманной навигацией, а количество платежных терминалов увеличено для оперативной оплаты топлива, покупок в магазине и заказов в кафе. Статус и номер каждого заказа отображаются на цифровом экране в зоне приготовления.

В фирменных кафе на АЗС гостям предлагают свежесваренный кофе, выпечку, хот-доги, бургеры и другие популярные позиции. В магазинах представлено более 1500 товаров для путешественников: снеки, напитки, а также товары для детей, автомобиля, дома и дачи.

На каждой станции одновременно могут заправляться 12 автомобилей, включая крупный дизельный транспорт, для которого предусмотрены скоростные выносные колонки. В продаже доступны бензин и дизельное топливо с собственных нефтеперерабатывающих заводов компании.

Для удобства клиентов на АЗС предоставляется бесплатный Wi-Fi, организована просторная парковка, а также есть возможность подкачать шины, помыть стекла, фары и номерные знаки.

С открытием этих станций количество объектов сети на ЦКАД достигло семи.