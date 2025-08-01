На транспортном предприятии в Коломне обновляют автопарк

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева продолжается обновление транспортного парка коломенского филиала «Мострансавто». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В ближайшее время здесь планируют поставку новых автобусов. Это позволит создать дополнительные рабочие места и улучшить транспортное обслуживание жителей нашего округа», — отметил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Тем временем, ранее поступившие на предприятие автобусы проходят своевременное техобслуживание. Регулярная проверка состояния двигателя, тормозной системы, подвески и других важных узлов позволяет предотвратить возможные поломки и аварии, обеспечивая комфорт и безопасность пассажиров. Это также помогает снизить расходы на ремонт.

«В нашем филиале ремонтная база оснащена современным оборудованием, которое позволяет своевременно проводить техническое обслуживание. Наши специалисты осваивают специализированную компьютерную технику, потому что сейчас работа с современными автобусами требует серьезных знаний, ведь машины оснащены множеством датчиков и контроллеров», — рассказал заместитель директора филиала Алексей Кудинов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в нынешнем году на маршруты «Мострансавто» выехали 1,3 тыс. новых автобусов. В рамках обновления автопарка крупнейшего подмосковного перевозчика в городские округа поступили автобусы большого и среднего классов ЛиАЗ, НЕФАЗ и ПАЗ.

По словам главы региона, Подмосковье растет и меняется, появляются новые микрорайоны. Важно, чтобы общественный транспорт в области соответствовал.