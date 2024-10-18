На торги выставили простаивающий в Жуковском самолет Superjet

Корпорация ВЭБ.РФ выставила на аукцион самолет Superjet-100, который входил в авиапарк ирландской Cityjet. Он не выполняет регулярные рейсы с 2018 года, сообщает РБК .

Кроме того, у лайнера нет сертификата о летной годности. Но сам борт полностью укомплектован.

Начальная стоимость самолета составляет 2,018 млрд рублей. Чтобы поучаствовать в торгах, нужно внести задаток в 202 млн рублей.

Аукцион планируется провести по английской схеме. То есть сначала устанавливается минимальная стоимость, после чего участники могут пошагово ее наращивать. Шаг будет составлять 2% от стоимости, или 40,36 млн рублей. Выигрывает тот, кто предложит максимальную цену за лот.

Лайнер SSJ-100 был выпущен с завода в 2016 году. В 2017–2018 годах он курсировал по маршрутам Brussels Airlines. К концу 2018 года самолет отправили на хранение. Он него отказались из-за проблем с поставками запчастей и обслуживанием.