На тариф влияет агрегатор: почему растет стоимость услуг такси

Содержание новых машин в такси увеличивает расходы и, соответственно, влияет на стоимость услуг, но на сам тариф влияет агрегатор, а не водитель или таксопарк, сообщил РИАМО председатель общественного движения «Форум Такси», таксист Олег Амосов.

«Если агрегатор ставит слишком низкую цену, таксисты просто уходят с линии, как это было в 2022 году, когда многие водители, работающие на собственных авто, покинули бизнес — смысла нет гробить машину», — сказал Амосов.

Он добавил, что когда машин на линии становится меньше, спрос возрастает, и цены растут. «Яндекс» недавно отчитался, что его заказы выросли на 34,5% за год. То есть заказов больше, и кто-то должен их выполнять.

«Агрегатору выгодно, чтобы на рынке было как можно больше исполнителей, так цена остается ниже, но сейчас исполнители сами оценивают рентабельность. Водители уходят в доставку, маркетплейсы, супермаркеты, где, например, „Пятерочка“ каждый год повышает зарплаты. Сегодня водителю выйти на линию и получить около 10 тыс. рублей за смену становится нормой. Причем это официальное трудоустройство с трудовой книжкой, стабильной зарплатой и соцпакетом», — отметил общественник.

Амосов указал на то, что «Яндекс» вырос до монополии и продолжает завоевывать рынок, диктуя свои цены и условия. Утром обещают дождь, и завтра цены на поездку резко вырастут, так как машин на линии станет меньше.

«До конца года стоимость поездок в такси вырастет примерно на 15%. Основное повышение связано с тем, что „Яндекс“ регулярно корректирует тарифы и увеличивает комиссию, хотя водители и таксопарки на этот процесс не влияют. В результате средний чек может увеличиться, но фактический рост для пассажиров составит не более 3%», — заключил эксперт.