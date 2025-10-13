На строящемся пешеходном переходе в Лобне завершаются строительные работы

В Лобне продолжается строительство надземного пешеходного перехода через ж/д Савеловского направления. Он соединит ул. Кольцевую и ул. Полевую. Сейчас строители приступили к завершающему этапу основных строительных работ, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Работы ведутся одновременно на башнях и пролетном строении. Со стороны микрорайона Восточный уже завершен монтаж остекления, сейчас строители приступают к монтажу остекления второй башни со стороны ул. Кольцевой. Параллельно завершаются внутренние работы: устройство технических помещений и монтаж лифтового оборудования. На сегодняшний день строительная готовность перехода составляет 63%», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

Также на башне со стороны Кольцевой улицы ведется бетонирование лестничных сходов и разворотных площадок. На пролетном строении завершаются работы по монтажу кровли и окраске металлических конструкций. После завершения основных строительных работ подрядчик приступит к проведению благоустройства прилегающей территории. Открыть рабочее движение по переходу планируется в конце 4 квартала 2025 года.

Новый пешеходный переход обеспечит локальную пешеходную связанность жилых кварталов в Лобне, а также комфортный и безопасный переход через железную дорогу и доступ к социальным объектам. Кроме того, новый переход поможет обеспечить бесперебойное и безопасное движение поездов на МЦД-1 «Одинцово-Лобня».

Надземный пешеходный переход будет включать в себя пролетную часть и башни со сходами, адаптированными для маломобильных граждан. Переход оснастят антивандальным остеклением, внутренним освещением, а также проведут благоустройство пешеходной зоны со стороны улицы Полевой.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья в наших официальных каналах в Telegram и MAX: https://t.me/dorogitransport и https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.