На строящемся пешеходном переходе в Лобне начали демонтировать временные опоры

В Лобне продолжается строительство надземного пешеходного перехода через ж/д Савеловского направления. Сейчас строители приступили к демонтажу временных опор, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Пролетное строение уже установлено в проектное положение, поэтому необходимость во временных опорах отпала. Всего предусмотрен демонтаж трех опор, завершить эти работы планируется до конца сентября. Полностью завершить строительные работы и открыть переход для пешеходов планируется в 4 квартале 2025 года», — рассказали в ведомстве.

Параллельно на стройплощадке ведется устройство пешеходной части, внутренняя отделка пролетного строения и окрашивание металлоконструкций пролета.

Новый пешеходный переход соединит ул. Полевую и ул. Кольцевую, обеспечит локальную пешеходную связанность жилых кварталов в Лобне, а также комфортный и безопасный переход через железную дорогу и доступ к социальным объектам. Кроме того, новый переход поможет обеспечить бесперебойное и безопасное движение поездов на МЦД-1 «Одинцово-Лобня».

Надземный пешеходный переход будет включать в себя пролетную часть и башни со сходами, адаптированными для маломобильных граждан. Переход оснастят антивандальным остеклением, внутренним освещением, а также проведут благоустройство пешеходной зоны со стороны улицы Полевой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.