На строящемся переходе в Лобне завершен монтаж металлоконструкций башен-сходов

В Лобне продолжается строительство надземного пешеходного перехода через ж/д Савеловского направления. На данный момент завершили монтаж металлоконструкций башен на пешеходном переходе. Кроме того, на объекте установили временные опоры и полностью завершили монтаж 3-х блоков металлических пролетных конструкций. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В ближайшее время перейдут к монтажу четвертой части пролетного строения, после чего будет выполнено объединение и установка в проектное положение пролетного строения пешеходного перехода. Все эти меры создадут прочную и надежную надземную часть перехода. Общая масса металлоконструкций составляет порядка 200 тонн. Завершить работы и открыть движение по пешеходному переходу планируется в 3 квартале 2025 года», — рассказал министр транспорта Подмосковья Марат Сибатулин.

Новый пешеходный переход соединит ул. Полевую и ул. Кольцевую, обеспечит локальную пешеходную связанность жилых кварталов в Лобне, а также комфортный и безопасный переход через железную дорогу и доступ к социальным объектам. Кроме того, новый переход поможет обеспечить бесперебойное и безопасное движение поездов на МЦД-1 «Одинцово-Лобня».

Надземный пешеходный переход будет включать в себя пролетную часть и башни со сходами, адаптированными для маломобильных граждан. Переход оснастят антивандальным остеклением, внутренним освещением, а также проведут благоустройство пешеходной зоны со стороны улицы Полевой.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.