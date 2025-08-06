На строящемся переходе в Люберцах на 90% завершили устройство наружного освещения

В Люберцах продолжается строительство нового пешеходного перехода над железнодорожными путями, который расположен между станциями Малаховка и Красково. Завершить строительные работы по переходу планируется в III квартале 2025 года, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Новый переход соединит между собой Новый проспект и 1-ую Первомайскую улицу. Сейчас на стройплощадке завершено устройство монолитных лестниц со стороны Нового проспекта и монтаж металлокаркаса башен-сходов со стороны Нового проспекта и ул. 1-й Первомайской. Кроме этого, на 90% завершены работы по устройству систем электроснабжения и наружного освещения», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В настоящее время продолжается сборка металлокаркаса павильона со стороны ул. 1-й Первомайской, включая работы по сварке основных элементов конструкции и монтажу металлических частей. Также ведутся сварочные работы в шахте лифта и подготовительные работы к завершению остекления павильона со стороны со стороны Нового проспекта.

По новым стандартам, надземный переход будет полностью остеклен, оборудован лестничными сходами и приспособлен для маломобильных групп населения. Новый объект обеспечит безопасный и комфортный переход через железную дорогу для более 10 тысяч жителей близлежащих районов.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <…> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.