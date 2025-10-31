сегодня в 13:14

На строящейся дороге «Путилково-Пятницкое шоссе» приступили к укладке асфальта

В Красногорске продолжается строительство новой дороги «Путилково-Пятницкое шоссе». Работы осуществляются в рамках комплексного плана по модернизации и развитию существующей дорожной сети в микрорайоне Путилково. На сегодняшний день строительная готовность объекта оценивается почти в 60%, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Строители приступили к укладке первого слоя асфальта и монтажу бортового камня. На мосту через реку Журавку завершено устройство подпорных стен и строительство ливневки. Строительная готовность моста составляет почти 90%», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Параллельно завершаются работы по устройству земляного полотна и нижнего слоя основания на отдельных участках дороги.

Новая дорога позволит обеспечить устойчивую транспортную связь с Пятницким шоссе, улучшит дорожную ситуацию в районе Путилковского шоссе. Завершить работы планируется в 2026 году.

Участок строительства определен от примыкания к Пятницкому шоссе до границы жилой застройки в Путилково. Общая протяженность четырехполосной автодороги составит 1,8 км. Также предусмотрено строительство одноуровневой кольцевой развязки, для удобства и безопасности жителей обустроят пешеходную зону и велодорожку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог. Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.