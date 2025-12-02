сегодня в 17:06

В Красногорске на строящейся дороге Путилково-Пятницкого шоссе приступили к облицовке подпорных стен. Они используются на склонах и в местах, где необходимо укрепить насыпь. Уже выполнены подготовка основания, очистка поверхности и армирование облицовочной части, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Подпорные стены на объекте готовы на 80%, полностью завершено бетонирование несущих слоев и устройство шапочного бруса. По основному ходу дороги продолжается формирование земляного полотна и основания дороги. Строительная готовность дороги составляет 66%», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Параллельно продолжается строительство моста через р. Журавка: строители продолжают монтаж барьерных ограждений. Готовность сооружения составляет более 90%.

Новая дорога позволит обеспечить устойчивую транспортную связь с Пятницким шоссе, улучшит дорожную ситуацию в районе Путилковского шоссе. Завершить работы планируется в 2026 году.

Участок строительства определен от примыкания к Пятницкому шоссе до границы жилой застройки в Путилково. Общая протяженность четырехполосной автодороги составит 1,8 км. Также предусмотрено строительство одноуровневой кольцевой развязки, для удобства и безопасности жителей обустроят пешеходную зону и велодорожку.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья в наших официальных каналах в Telegram и MAX.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог. Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.