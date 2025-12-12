На столичных дорогах образовались 8-балльные пробки

сегодня в 17:40

Заторы в 8 баллов из 10 возможных наблюдаются в пятницу вечером на московских дорогах, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

В центре перегружены улица Знаменка, Тверской бульвар, Пятницкая улица, Сретенский бульвар, Мясницкая улица и т. д. Также пробки есть на кольцевых трассах мегаполиса: ТТК, МКАД и Садовое кольцо.

Заторы отмечены на проспекте Маршала Жукова, Волоколамском шоссе, проспекте Мира, шоссе Энтузиастов, улице Косыгина, проспекте Андропова и других.

К 19 часам в городе загруженность дорог снизится до 7 баллов, к 20 часам — до 5 баллов. Полностью свободны столичные улицы и шоссе будут к 21 часу.

