На станции Зеленоград-Крюково появились новые валидаторы

Запустили новые вадидирующие устройства на станции Зеленоград-Крюково для удобства пассажиров при пересадке с пригородных поездов на МЦД. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на МТППК.

Пассажиры, имеющие проездной документ (разовый/абонемент) приобретенный на станциях вне зоны действия проездного документа «Пригород», при пересадке на МЦД могут не выходить со станции, чтобы валидировать транспортную (социальную) карту для открытия/закрытия поездки, а могут воспользоваться новыми вадидирующими устройствами.

Валидировать свою транспортную (социальную) карту или проездной документ с мобильного устройства теперь возможно сразу на платформе при пересадке с пригородных поездов на МЦД.

При использовании транспортной карты в зоне действия МЦД нельзя закрывать поездку на новых вадидирующих устройствах, так как при выходе со станции поездка будет закрыта при прохождении турникетных линий.

Важно не забывать прикладывать (валидировать) транспортную карту на входе и выходе на/со станции. Иначе ее заблокируют для проезда на железнодорожном транспорте. Если так произошло, нужно обратиться в пригородные кассы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.