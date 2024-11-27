На станции МЦД в Красногорске прошел профилактический рейд

Представители администрации городского округа Красногорск и административно-пассажирской инспекции провели на станции МЦД «Красногорская» профилактический рейд, направленный на повышение осведомленности жителей о правилах безопасности на железнодорожных путях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках мероприятия красногорцам и гостям округа вручили информационные листовки, а также провели беседы о недопустимости нарушения правил на объектах железнодорожной инфраструктуры. Особое внимание уделили важности соблюдения дистанции до движущегося поезда, а также правилам перехода через железнодорожные пути.

Специалисты подчеркнули, что железная дорога является зоной повышенной опасности, и призвали жителей быть бдительными, находясь вблизи объектов железнодорожного транспорта. Они напомнили, что нарушение правил безопасности может привести к трагическим последствиям.

Администрация городского округа Красногорск призывает всех жителей и гостей округа соблюдать правила безопасности на железнодорожных путях, чтобы сохранить свою жизнь и здоровье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.