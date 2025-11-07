На станции «Лесной городок» поменяют пути отправления поездов

В ночь с 8 на 9 ноября на МЦД-4 будут увеличены интервалы движения поездов. Пути отправления изменятся на станции «Лесной городок», сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На Калужском направлении на станции «Лесной городок» в сторону Апрелевки поезда будут ходить по пути «на Железнодорожную» и прибывать на другую платформу.

Некоторые составы будут следовать без остановки через «Толстопальцево», «Лесной городок», «Внуково» и «Мичуринец». Интервалы движения на этих станциях могут быть увеличены на время до 50 минут. Также у некоторых поездов поменяли набор остановок.

В это время состоится замена стрелочного перевода на станции «Лесной городок». Совместно с ОАО «РЖД» принято решение запланировать «окна» на выходные, чтобы не влиять на движение во время часа пик.

В Дептрансе обратились к пассажирам с просьбой сверяться с расписанием перед поездками. Оно опубликовано на сайте перевозчика.

