На синей ветке московского метро запустили поезд, посвященный 20-летию RT

На Арбатско-Покровской линии московского метро начал курсировать поезд, посвященный RT . В составе выделяются три типа вагонов: «редакция», «цензура» и «прямой эфир».

Фото - © Пресс-служба RT Фото - © Пресс-служба RT Фото - © Пресс-служба RT

Этот тематический состав («поезд пропаганды») на синей ветке является частью праздничных мероприятий, приуроченных к двадцатилетию телеканала. Поезд представляет собой передвижную инсталляцию, призванную отразить восприятие RT в мире, попытки цензуры и реакцию СМИ на деятельность международного телеканала за последние два десятилетия.

В составе поезда выделяются три типа вагонов: «редакция», «цензура» и «прямой эфир». Каждый из них рассказывает историю телеканала, начиная с его основания в 2005 году, и включает в себя различные цитаты из прессы и высказывания политических деятелей об RT. Поручни украшены специальными элементами в виде рупоров и микрофонов RT, а в оформлении вагонов присутствуют ироничные намеки на особенности работы телеканала.

Ожидается, что этот поезд будет перевозить пассажиров до июня 2026 года.

