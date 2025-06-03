На Шпицберген без Норвегии: первый за 27 лет морской рейс вышел из Мурманска

Из порта Мурманск 1 июня отправился первый за 27 лет прямой морской рейс на Шпицберген. Он выполняется научно-исследовательским судном «Профессор Молчанов» и стал частью новой логистической схемы, минующей Норвегию, сообщает АБН24 .

Судно 1 июня вышло из порта Мурманск в направлении Шпицбергена, запустив первый прямой морской маршрут за последние 27 лет. В рамках летнего сезона 2025 года запланированы два рейса, второй начнется 13 июня и продлится 12 дней.

Помимо туристов, судно перевозит ученых, работников треста «Арктикуголь», их семьи, а также грузы, включая продукты и строительные материалы. Стоимость туристических путевок составляет от 547 до 911 тыс. рублей, что значительно ниже туров на Северный полюс на ледоколе «50 лет Победы» (от 3 до 4,8 млн рублей).

Рейсы организованы по поручению вице-премьера Юрия Трутнева и министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова. Новый маршрут стал альтернативой логистике через Норвегию, где российские суда и туристы сталкивались с ограничениями. Прямой маршрут из Мурманска позволяет обойти необходимость получения виз и перегрузки в иностранных портах.

По мнению представителей региональных и федеральных властей, регулярное морское сообщение укрепит российское присутствие на архипелаге, упростит снабжение и может послужить стимулом для развития инфраструктуры и научного туризма. В перспективе рассматривается возможность круглогодичных маршрутов с использованием ледокольного флота.

Эксперты подчеркивают, что массовый туризм в Арктике вряд ли возможен из-за высокой стоимости и уязвимости природных экосистем. Вместе с тем интерес к устойчивому туризму и Арктике сохраняется.