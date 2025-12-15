На Северном подъезде к Лобне завершили дорожные работы

На строящемся Северном подъезде к Лобне завершены основные дорожные работы. На 550-метровом участке уже завершили асфальтирование, выполнили установку бортового камня и тротуаров. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Строительная готовность дороги составляет 80%. Сейчас строители завершают работы по устройству шумозащитных экранов и локальных очистных сооружений. Параллельно ведется переустройство коммуникаций», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Дорога обеспечит дополнительный съезд с Северного обхода на внутреннюю улично-дорожную сеть Лобни, в частности к СНТ «Лесная полянка», СНТ «Птичка», ЖК «Восточный», а также проезд к зоне отдыха «Парк Киово» и ул. Киово.

В соответствии с проектом, участок строительства определен от съезда с путепровода через ж/д в составе Северного обхода Лобни до ул. Лесной в СНТ «Лесная полянка». На новом участке дороги построят две полосы движения и пешеходные зоны.

В Лобне также ведется реконструкция 1,5 километрового участка на ул. Гагарина. Это также позволит вывести транзит из города. Грузоперевозки будут осуществляться через Северный обход без возможности заезда на ул. Батарейную и Букинское шоссе, что улучшит транспортную ситуацию на внутренней улично-дорожной сети Лобни.

Завершить работы на двух объектах планируется до конца 2025 года.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья в наших официальных каналах в Telegram и MAX.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.