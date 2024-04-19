На Северном обходе Лобни реконструируют участок шоссе

На Северном обходе Лобни строители приступили к реконструкции участка Краснополянского шоссе на примыкании к Рогачевскому шоссе, передает пресс-служба администрации городского округа.

Он дополнительно свяжет западные и южные микрорайоны Лобни с Дмитровским шоссе, перераспределит транспортные потоки внутри города и разгрузит Краснополянское шоссе. Об этом в своем телеграм-канале рассказала глава муниципалитета Анна Кротова.

«Северный обход — долгожданный для лобненцев проект, который позволит городу выбраться из транспортного коллапса. Хочу отметить, что во время работы в Минтрансе я принимала участие в его подготовке и реализации. С нетерпением вместе с горожанами жду окончания строительства», — отметила Анна Владимировна.

Дополнительно Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры запланировано строительство дорог с Северного обхода к микрорайону Восточный и улице Гагарина, реконструкция которой начнется в июне 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что пробки на переездах появляются из-за интенсивного движения поездов. В Раменском округе — один из самых плотных заторов, пробки растягиваются на 2–3 км.

«Поэтому мы обратились в федеральное правительство с просьбой поддержать нас и построить тут, а также в Аникеевке, Опалихе и Апрелевке, где проходит МЦД и трафик оживленный, современные и комфортные эстакады», — заявил Воробьев.