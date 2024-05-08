На сельской дороге в Можайском округе приступи к замене асфальтового покрытия

На дороге между селами Шохово и Тропарево Можайского округа специалисты «Мосавтодора» начали устройство новой дорожной одежды, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Работы идут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«Данный участок дороги «Уваровка — Ивакино — Губино — Можайск» является самым протяженным среди всех планируемых к ремонту в округе — 15 км, и проходит через населенные пункты: Цезарево, Шеляково, Сокольниково, Елево и Ваулино. Дорожники уже завершили фрезерование старого покрытия и приступили к укладке нового покрытия», — пояснили в ведомстве.

Также в этом сезоне планируется отремонтировать более 4 км покрытия еще на одном участке дороги «Уваровка — Ивакино — Губино — Можайск» от Минского шоссе до деревни Большое Новосурино.

А всего в округе в рамках нацпроекта обновят свыше 35 км покрытия на 11 участках региональных дорог, в том числе в черте города Можайска на ул. Герцена, где расположены городской суд, дом Гороховых и Можайская больница, а также на ул. Коммунистической — здесь находится дом поэта Жарова и школа искусств.

На муниципальной сети планируют отремонтировать 8 дорог, из них по просьбам жителей — дороги в деревнях Бурманово, Погорелое и Калужское. Ознакомиться с программой ремонта можно на сайте ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.