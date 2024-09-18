На Савеловском направлении назначат компенсационные автобусы ЦППК 18 сентября

сегодня в 16:18

18 сентября скорректирован график движения пригородных поездов на Савеловском направлении. В связи с этим ЦППК назначила компенсационные автобусы, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

Отправлением в 12:10 от автовокзала Дмитров с остановками: 12:35 — станция Икша, 13:10 — МЦД Лианозово.

Отправлением в 13:15 и 14:00 от автовокзала Дмитров с остановками: 13:26, 14:11 — Яхрома (стадион), 13:36, 14:21 — рабочий поселок Деденево, 13:41, 14:26 — деревня Морозки, 13:46, 14:31 — станция Икша.

Отправлением в 14:00 от станции Икша с остановками: 14:05 — деревня Морозки, 14:10 — рабочий поселок Деденево, 14:20 — Яхрома (стадион), 14:31 — автовокзал Дмитров.

В зависимости от ситуации на маршрут могут выйти один или несколько автобусов. Расписание сформировано исходя из корректировок графика движения электропоездов.

Для проезда необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте.

Фактическое время отправления зависит от дорожной ситуации по маршруту следования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.