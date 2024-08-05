На Рублево-Архангельской линии Мосметро начали монтаж щита-гиганта «Лилия»

сегодня в 07:56

Специалисты начали монтаж щита-гиганта «Лилия» на Рублёво-Архангельской линии метрополитена, его диаметр составит свыше 10 м, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Такие щиты используют для прокладки двухпутных тоннелей. Это сократит время работ в условиях плотной городской застройки.

Щит-гигант появится под улицами Маршала Тухачевского, Генерала Глаголева, Паршина, Живописной, 86-м кварталом района Хорошево-Мневники до соседней станции «Серебряный Бор». Затем работы проведут под акваторией Москвы-реки и Большого Строгинского затона до станции «Строгино».

Рублево-Архангельская ветка столичного метро станет третьей, которую помогает строить «Лилию».