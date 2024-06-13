На Рогачевском шоссе в Лобне приступили к укладке асфальта

В рамках реализации заключительного этапа Северного обхода Лобни продолжается строительство транспортной развязки на Рогачевском шоссе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». На развязке строители приступили к укладке асфальтового покрытия, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«Сейчас асфальт укладывают по основному ходу и на съездах развязки № 10 и 11 со стороны автодороги „Хлебниково — Рогачево — Луговая“. Параллельно продолжается покраска эстакады через Рогачевское и Краснополянское шоссе. Также завершается реконструкция участка Краснополянского шоссе», — пояснил ход работ заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Новая развязка на Рогачевском шоссе обеспечит дополнительную связь западных и южных микрорайонов Лобни с Дмитровским шоссе, перераспределит транспортные потоки внутри города, что разгрузит Краснополянское шоссе, улучшит выезд на Рогачевское шоссе, и еще на 10 минут сократит время выезда из Лобни. Завершить основные работы по строительству развязки планируется до конца 2024 года.

«Дополнительно для улучшения транспортной ситуации внутри Лобни и вывода грузового транспорта из города до конца этого года приступят к строительству продолжения Северного обхода — подъезду к ул. Гагарина. Также планируется строительство участка дороги в сторону Восточного микрорайона, одновременно будет вестись переустройство газопровода», — добавили в ведомстве.

Также в ведомстве напомнили, первый этап Северного обхода Лобни (5 км) был построен в декабре 2022 года, благодаря чему время на въезд и выезд из города сократилось с 1,5 часов до 20 минут. А в октябре 2023 года было открыто движение по транспортной развязке на Дмитровском шоссе, которая обеспечила прямой выезд на Северный обход с Дмитровского шоссе и съезд с Северного обхода на Дмитровское шоссе в сторону области — это позволяет водителям дополнительно экономить до 15 минут.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.