На Рогачевском мосту в Дмитрове начали устройство подпорной стенки

В Дмитрове строители приступили к устройству подпорной стенки будущего моста на левом берегу канала имени Москвы. Работы проводятся в рамках реконструкции Рогачевского моста. Здесь будет построен новый двухполосный мост с последующим демонтажом существующего, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Запуск движения по новому мосту планируется на конец 2026 года, а завершить все строительные работы по проекту предполагается в IV квартале 2029 года.

«Это знаковый проект для Московской области, который улучшит качество жизни для более чем 80 тыс. жителей Дмитрова. Сейчас завершены работы по усилению несущих конструкций существующего моста, а также выполнено устройство свайного основания на правом берегу, со стороны Дмитровского шоссе. В настоящий момент на стройплощадке устраивают свайное основание под подпорную стену, предназначенное для ограничения откосов насыпей на левом берегу канала, со стороны города Дмитров», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Параллельно ведутся подготовительные работы по обустройству строительной площадки для размещения крупногабаритной строительной техники на левом берегу, выполняется переустройство инженерных коммуникаций, а также проводятся археологические исследования.

Также планируется построить двухполосный путепровод на месте переезда через ж/д Савеловского направления. Новый путепровод избавит от дорожных заторов на проблемном участке и позволит жителям экономить в пути до 40 минут. В соответствии с проектом, участок реконструкции определен от примыкания ул. Ново-Рогачевской к ул. Правобережной до примыкания к ул. Профессиональной. Общая протяженность участка реконструкции составит 3,3 км. Дорогу расширят до 4 полос движения. Кроме того, будет выполнена реконструкция участка ул. Профессиональной, построен съезд ул. Луговую. Параллельно ул. Профессиональной будет обустроен проезд вдоль ж/д, который соединит ул. Семенюка и ул. Оборонную, в составе проезда будет построен мост через ручей Березовец. Для удобства и безопасности жителей будут обустроены пешеходные зоны, установлены шумозащитные экраны.

Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность ул. Ново-Рогачевской, что позволит обеспечить удобный въезд/выезд на Дмитровское шоссе в сторону Москвы и области. Улучшится транспортная доступность социальных объектов, жилых микрорайонов в западной и восточной частях города.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.