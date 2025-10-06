сегодня в 14:17

На региональных дорогах Подмосковья запустили платные парковки в жилых зонах

Новые платные парковки в жилых зонах заработали на Комсомольском проспекте в Люберцах и улице Угрешской в Дзержинском, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Первые платные парковки в жилых зонах были введены 15 сентября в Реутове на улице Некрасова и проспекте Мира и в Люберцах на улице Калараш. Более 100 жителей уже получили резидентские разрешения и могут бесплатно парковаться на этих парковках», — рассказали в ведомстве.

Теперь резидентское разрешение могут получить пользователи новых парковок в жилых зонах на двух региональных дорогах:

31101 г. Люберцы, Комсомольский проспект (собственники и наниматели жилых помещений по адресу: Комсомольский проспект, д. 8/2, д. 9, д. 10/1, д. 11, д. 11А, д. 13, д. 15, д. 16/2, д. 17, д. 18/1, д. 21, д. 20/2, д. 24/2; ул. Преображенская д. 4; ул. Назаровская, д. 1);

08101 г. Дзержинский, ул. Угрешская (собственники и наниматели жилых помещений по адресу: ул. Лесная, д. 21; ул. Угрешская, д. 18).

Есть два вида резидентских разрешений (можно получить не более двух разрешений любого вида на одно жилое помещение):

ежедневная парковка с 20:00 до 8:00 (за исключением мест для инвалидов) — бесплатно

ежедневная круглосуточная парковка — 900 или 1 500 рублей в год (в зависимости от категории ТС)

Для нерезидентов стоимость парковки в жилой зоне составит 30 рублей в час (для легкового транспорта), 15 рублей (для мототранспорта) и 55 рублей (для грузового транспорта).

Чтобы получить резидентское разрешение, нужно подать заявление на региональном портале госуслуг и выбрать цель «Оформление, изменение, исключение, продление резидентского парковочного разрешения».

Срок предоставления услуги составляет 6 рабочих дней. Разрешение начнет действовать после получения уведомления, в котором будут указаны даты начала действия разрешения — дополнительно вносить номер своего разрешение никуда не нужно, он автоматически добавляется в систему, вы сразу можете парковаться на любом свободном месте вашей парковки в жилой зоне.

Информация о парковках, льготах и ответы на популярные вопросы доступны на сайте Минтранса Подмосковья.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья в наших официальных каналах в Telegram и MAX: https://t.me/dorogitransport и https://max.ru/mtdi_mo.