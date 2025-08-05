На региональных дорогах Подмосковья установили 49 новых светофоров

Для повышения безопасности и оптимизации движения на региональных дорогах Московской области установили 49 новых светофоров по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Работы по обустройству новых светофорных объектов ведутся ежегодно, в этом году мы запланировали установить около 240 новых объектов. Адресный перечень формируется на основании показателей трафика и аварийности. Дорожники уже обустроили 15 светофоров типа Т-1 и 34 светофора типа Т-7 на региональных дорогах», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Светофоры типа Т-1 обустраивают на перекрестках для направления автомобильных потоков и на нерегулируемых переходах. Такие светофоры обустроили на дорогах в 13 округах, в том числе на улице Пушкина у Казанской церкви в Луховицах, на пересечении улиц Королева и Молодежной в Жуковском, на пересечении улиц Профессиональной и Оборонной в Дмитрове, на Павлинском шоссе у остановки «Микрорайон Павлино, 39» в Балашихе, на пересечении Каширского шоссе и улицы Летной в деревне Горки Ленинского округа и других дорогах.

А светофоры типа Т-7 с индикацией желтого цвета устанавливают для привлечения внимания водителей на нерегулируемых переходах в черте населенных пунктов у мест социального притяжения и образовательных учреждений. Такие объекты появились на пешеходных переходах в 19 округах, в том числе на улице Спирина в Коломне перед пересечением с улицей Девичье Поле, улице Чехова в Чехове перед культурным центром Дружба, проспекте Пацаева в Долгопрудном у остановки «Проспект Пацаева», улице Коломенской в Озерах у остановки «Улица Герцена», на Волоколамском шоссе в Рузе напротив центра помощи семье и детям «Созвездие», Егорьевском шоссе в селе Ильинский Погост Орехово-Зуевского округа у озера Бам и других населенных пунктах.

С 2019 по 2024 год установили на региональных дорогах Подмосковья более 1,2 тыс. светофоров.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья в нашем официальном телеграм-канале: @dorogitransport.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.