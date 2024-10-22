На разворотной эстакаде в Ленинском округе завершили бетонирование плиты

В Ленинском округе завершили бетонирование плиты пролетного строения строящейся разворотной эстакады между Каширским шоссе и федеральной трассой А-105. Сейчас на участке выполняется шлифовка плиты. Работы выполняются в рамках реконструкции участка Каширского шоссе, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«Также продолжается строительство транспортной развязки между Володарским и Каширским шоссе, в составе которой возводятся 2 путепровода — через Каширское шоссе и трассу А-105. Строительная готовность данных транспортных объектов составляет 60%, открыть движение по развязке и разворотной эстакаде планируется в конце года», — пояснил заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

На путепроводе через Каширское шоссе выполнено бетонирование плиты пролетного строения, а на путепроводе через А-105 продолжается устройство опор.

Разворотная эстакада обеспечит бессветофорный проезд с Каширского шоссе в сторону Москвы, а развязка — бессветофорный проезд с Каширского шоссе и трассы А-105 на Володарское шоссе, а также удобный выезд в сторону области. В результате водители смогут экономить в пути до 20 минут.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.