сегодня в 17:21

На пути из Лобни в аэропорт Шереметьево начала работу новая АЗС

На новой АЗС сети «Газпромнефть», расположенной в Лобне по адресу: Шереметьевское шоссе, 3/1, работают кафе и магазин.

Одновременно заправиться на новой станции могут десять машин. Для крупного транспорта установлены специальные скоростные выносные колонки с дизельным топливом.

Станция работает по принципу постоплаты: водитель сначала заправляет автомобиль, а потом производит расчет. В работающем круглосуточно магазине и кафе представлено около 1200 наименований товаров для путешественников, включая свежую выпечку, хот-доги, бургеры и кофе.

На встроенных медиаэкранах, размещенных на фасадах и в интерьере станции, транслируется актуальная информация для клиентов.